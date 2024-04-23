الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بدأ حياته "كمسري" ثم اتجه للفن.. محطات في حياة الشاويش عطية

الشاويش عطية
الشاويش عطية

أحيا برنامج “8 الصبح” ذكرى ميلاد الفنان الراحل رياض القصبجي، والمُلقب بـ “الشاويش عطية” والذي يعد أحد رواد مدارس الكوميدية المشوقة حيث عاش حياته بأكلمها في خدمة الفن وتقديم منتج فني هام للجمهور.

وُلد في 13 سبتمبر عام 1903 بمدينة “جرجا” بمحافظة سوهاج، وبدأ حياته كمساري بالسكة الحديد المصرية، وعضو بجماعة التمثيل الخاصة بالسكة الحديد، والتحق بفرقة أحمد الشامي المسرحية وهى فرقه للهواة، ثم بدأت مسيرته الفنية التي تنوعت مابين الأعمال الفنية السينمائية والدرامية، سواء الكوميدية أو التراجيديا أو الخاصة بقضية معينة في البلد.

قرر رياض القصبجي الدخول في الوسط الفني، بعدما قرر الهروب من الصعيد بسبب الثأر، فسافر إلى الإسكندرية أولًا، وبدأ يعرض عليه أعمال فنية عدّة، ثم انتقل من أدوار الشر إلى الكوميديا مع الفنان إسماعيل ياسين في دور الشاويش عطية.

وشارك “رياض القصبجي” في 179 فيلما، وكان أول أعماله فيلم “اليد السوداء” عام 1936، ثم توالت الأعمال الناجحة التي شارك فيها، وكُون ثنائي مع النجم الراحل إسماعيل يس ونجحوا في تقديم العديد من الأعمال المميزة والتي تركت علامات باررزة ف أذهان الجمهور.

تزوج 4 مرات، منهم امرأة إيطالية الأصل وآخر زوجة له عاش معها هى أم فتحى، حتى وفاته، ومن أشهر زوجاته هي الأولى التي أنجب منها ابنه محمود رياض القصبجي.

 

لشاويش عطية الراحل رياض القصبجي رياض القصبجي محطات في حياة رياض القصبجي

الأكثر قراءة

عاجل|الكيلو بـ75.. 40 جنيهًا تراجعًا في أسعار الدواجن ومفاجأة بشأن "البيض"

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

بيان عاجل من "الضرائب" للمولين بشأن استلام أكواد التفعيل الخاصة بهم

عاجل| طلب الرأفة.. رمضان صبحى يعترف بإفساد عينة المنشطات الأولى

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسؤولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك

200 يوم عدوان.. الاحتلال يستهدف شواطئ غزة ويكثف غاراته شمال ووسط القطاع