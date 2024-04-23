بدأ حياته "كمسري" ثم اتجه للفن.. محطات في حياة الشاويش عطية

أحيا برنامج “8 الصبح” ذكرى ميلاد الفنان الراحل رياض القصبجي، والمُلقب بـ “الشاويش عطية” والذي يعد أحد رواد مدارس الكوميدية المشوقة حيث عاش حياته بأكلمها في خدمة الفن وتقديم منتج فني هام للجمهور.

وُلد في 13 سبتمبر عام 1903 بمدينة “جرجا” بمحافظة سوهاج، وبدأ حياته كمساري بالسكة الحديد المصرية، وعضو بجماعة التمثيل الخاصة بالسكة الحديد، والتحق بفرقة أحمد الشامي المسرحية وهى فرقه للهواة، ثم بدأت مسيرته الفنية التي تنوعت مابين الأعمال الفنية السينمائية والدرامية، سواء الكوميدية أو التراجيديا أو الخاصة بقضية معينة في البلد.

قرر رياض القصبجي الدخول في الوسط الفني، بعدما قرر الهروب من الصعيد بسبب الثأر، فسافر إلى الإسكندرية أولًا، وبدأ يعرض عليه أعمال فنية عدّة، ثم انتقل من أدوار الشر إلى الكوميديا مع الفنان إسماعيل ياسين في دور الشاويش عطية.

وشارك “رياض القصبجي” في 179 فيلما، وكان أول أعماله فيلم “اليد السوداء” عام 1936، ثم توالت الأعمال الناجحة التي شارك فيها، وكُون ثنائي مع النجم الراحل إسماعيل يس ونجحوا في تقديم العديد من الأعمال المميزة والتي تركت علامات باررزة ف أذهان الجمهور.

تزوج 4 مرات، منهم امرأة إيطالية الأصل وآخر زوجة له عاش معها هى أم فتحى، حتى وفاته، ومن أشهر زوجاته هي الأولى التي أنجب منها ابنه محمود رياض القصبجي.