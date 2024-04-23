الثلاثاء 23 أبريل 2024
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توك شو

متخصصة بالميتافيرس تكشف استخدامات التقنية في مجال التعليم والصحة

الميتافيرس،
الميتافيرس،

 

قالت المهندسة مي الراس، المتخصصة في الميتافيرس، إن هذه التقنية الحديثة استحوذت على شتى المجالات سواء الترفيه والألعاب، حتى تدخلت في مجال التعليم والصحة، لافتة إلى أنها مجموعة تكنولوجيا بينها الواقع الافتراضي المعزز.

وأضافت “الراس” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية dmc، اليوم الثلاثاء، أن الميتافيرس يعمل على تكوين ذاكرة بصرية أقوى، ويحتوي على شبكة من الأجهزة والأدوات والبنية التحتية المترابطة تقدم للبشر الترفيه والعمل وجميع الخدمات الحيوية التي يريدونها، مشيرة إلى أن الميتافيرس في مجال التعليم يساعد الطلاب على رؤية أحداث تاريخية، ويمكنهم أيضا التواصل مع المعلمين بشكل مختلف، لأن “الطلاب والمعلمين حاضرين بشكل شخصيات افتراضية”.

وتابعت أنه في المجال الصحي تستخدم شركات الأجهزة الطبية لتجميع الأدوات الجراحية، وتصميم غرف العمليات والتدريب على العمليات الجراحية، وتستغل منظمة الصحة العالمية الواقع المعزز في ذلك.

الميتافيرس المتخصصة في الميتافيرس المجال الصحي التقنية الحديثة

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