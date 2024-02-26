الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

جامعة مصر للمعلوماتية تشارك بتقنيات الميتافيرس والروبورت في EduGate

جامعة مصر للمعلوماتية،
جامعة مصر للمعلوماتية،

شاركت جامعة مصر للمعلوماتية، في فعاليات النسخة الـ14 للملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب EduGate، والذي يقام في دورته الحالية تحت شعار "كل الجامعات تحت سقف واحد"، خلال الفترة من 25 وحتى 27 فبراير الجاري بأحد فنادق القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كما تشارك الجامعة أيضًا في أعمال EduGate بنسخته التي ستقام بالإسكندرية، الجمعة المقبل.

 

والتقت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، السفيرة هيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية مصر العربية، خلال زيارتها للنسخة الـ14 من معرض EDUGATE التعليمي الدولي.

 

وأوضحت الدكتورة ريم بهجت للسفيرة الأمريكية، البرامج الأكاديمية المتطورة التي تقدمها جامعة مصر للمعلوماتية وما تعكسه من اهتمام القيادة السياسية للجمهورية الجديدة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتطور المستمر للمنظومة الأكاديمية على كافة المستويات ومواكبتها لأحدث العلوم ليصبح الخريج لدينا مؤهل للعمل في سوق العمل المحلي والعالمي.

 

كما استعرض الجانبان التعاون العلمي والأكاديمي الدولي بين جامعة مصر للمعلوماتية وأعرق الجامعات الأمريكية، المتمثل في التوأمة والشراكة مع جامعة ميناسوتا وذلك في برنامج علوم الحاسب والمعلومات بمساراته المتعددة، وكذلك الشراكة مع جامعة بوردو في هندسة الحاسب وهندسة الاتصالات والالكترونيات.

وأعربت الدكتورة ريم بهجت، للسفيرة الأمريكية، عن سعادتها بهذا التعاون لأنه مع أكبر الجامعات في تخصصاتهم على مستوى العالم، مؤكدة قدرة طلاب جامعة مصر للمعلوماتية على مواكبة المناهج والبرامج التي تقدمها كل من جامعتي ( University of Minnesota، و Purdue University ) وذلك بالإضافة إلى تفوقهم على أقرانهم من الدارسين هناك. كما وجهت الدكتورة ريم بهجت الدعوة للسفيرة الأمريكية لزيارة مقر الجامعة بمدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة للتعرف أكثر عن إمكانيات الجامعة  وما تمتلكه من معامل ومراكز أبحاث وبنية تحيتة تكنولوجية تضاهي أكبر جامعات بلادها.

من جانبها، أعربت السفيرة الأمريكية بالقاهرة السيدة هيرو مصطفى، عن سعادتها بهذا اللقاء والتعاون المثمر بين جامعة مصر للمعلوماتية والجامعات الأمريكية ذات التصنيف المتقدم عالمياً، وهو ما يعكس التطور الذي تعتمد عليه جامعة مصر للمعلوماتية، ويوضح أيضاً التطور العلمي والأكاديمي الذي تشهده مصر.

وتقدم جامعة مصر للمعلوماتية من خلال مشاركتها في معرض EDUGATE تعريف لكلياتها الـ 4 (علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم) والبرامج الأكاديمية التي تقدمها في علوم المستقبل وتخصصاتها العلمية المختلفة ومجالات العمل لخريجيها، وذلك بالإضافة إلى المنح الكاملة والمتدرجة التي تقدمها الجامعة للطلاب المتفوقين.

وتوفر الجامعة في الجناح الخاص بها بالملتقى على مدار أيامه الثلاثة خدمة الميتافيرس واستخدم نظارات Oculus quest 3 لرواد المعرض للاطلاع على إمكانيات الجامعة والتقنيات الحديثة التي تمتلكها.

كما يسقبل الروبورت لومو الذي برمجته كلية علوم الحاسب والمعلومات زوار جناح الجامعة يوم الثلاثاء لمساعدتهم في التعرف على ما تقدمه الكليات مزايا الإلتحاق بها ليصبحوا مؤهلين بعلوم المستقبل والتعامل مع ما سوف يشهده من تحديثات.

كما يتيح جناح جامعة مصر للمعلوماتية الفرصة في التعرف على الأنشطة الطلابية خلال فترة سنوات الدراسة بالجامعة، بالاضافة إلى التعرف على التوأمة والشراكات الدولية التي عقدتها الجامعة مع أعرق الجامعات العالمية والتي بموجبها يستطيع الطلاب الحصول على شهادتين ( شهادة جامعة مصر للمعلوماتية، وشهادة الجامعة الشريكة).

شاركت جامعة مصر للمعلوماتية المعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب الجامعات

مواد متعلقة

جامعة مصر للمعلوماتية تشارك في مؤتمر دور تكنولوجيا المعلومات لتطوير قطاعات الدولة

الأكثر قراءة

سر رفح.. لماذا يُصر نتنياهو على اجتياح جنوب غزة بريًا فى رمضان؟

شعبة اللحوم تزف بشرى سارة للمواطنين قبل رمضان

الرئيس يتابع حالتها.. القصة الكاملة لـ"فتاة الشروق" حبيبة الشماع

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الإثنين 26-2-2024 بالجنيه المصرى وعالميا بالدولار

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة الفنان الراحل فادى إبراهيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ثلاثة خيارات.. ما مصير الفلسطينيين إذا دخلت القوات الإسرائيلية رفح؟

مستعمرون يقتحمون الأقصى والاحتلال ينصب برجا لكاميرات مراقبة على السور الغربي

شهداء وجرحى فى غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت مناطق جنوب قطاع غزة