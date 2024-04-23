الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الأوقاف الإسلامية: 219 مستوطنًا ومتطرفًا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية، أن 219 مستوطنًا ومتطرفًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وفي سياق متصل، أكد رئيس بعثة الجامعة العربية في الأمم المتحدة ماجد عبدالفتاح، أن العمل جار لضمان حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية، ووقف العدوان على غزة ووصول المساعدات إليها.

وقال "عبدالفتاح" في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، إن المجموعة تبحث في الدعوة لاستئناف أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار قرار بأغلبية ساحقة لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتعنت إسرائيل في تنفيذ قرار وقف إطلاق النار.

وأضاف أن تحرك المجموعة يقوم على التعامل مع "الفيتو" الأميركي، وتعنت دولة الاحتلال بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2728 الخاص بوقف إطلاق النار، بإضافة إلى العمل على زيادة الاعترافات من الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية.

وأوضح "عبدالفتاح" أن واشنطن ملزمة وفق ميثاق الأمم المتحدة بتقديم توضيحات إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حول أسباب عرقلة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة.

لاقتحامات الصباحية ا المسجد الأقصى الأقصي دائرة الأوقاف الإسلامية

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