متحدث الوزراء يناشد المواطنين الإبلاغ عن مخالفات التجار عبر تطبيق رادار الأسعار

ناشد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المواطنين الإبلاغ عن التجار المخالفين عن طريق تطبيق رادار الأسعار الذي دشنه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وأضاف المستشار محمد الحمصانى في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد خلال اجتماعه الأسبوعي على أن الأسعار شهدت انخفاضا خلال الفترة الماضية، حيث بلغت نسبة انخفاض السلع الأساسية 27 % وباقي أسعار السلع 25%.

تابع أن الإفراجات الجمركية بلغت أكثر من 8 مليار دولار خلال الفترة الماضية، مشددا على أن هناك متابعة يومية لملف الأسعار في الأسواق حيث شهدت أسعار الجملة انخفاضا ما بين 30 إلى 40%.