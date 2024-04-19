الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

نائب "العربي للدراسات": الغرب يخطط لإنهاء ما تبقى من معالم الدولة الفلسطينية

ضرب مدينة أصفهان
ضرب مدينة أصفهان

قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي يتحدثون مع إسرائيل وإيران لإنهاء الصراع بينمها للتفرغ إلى هندسة منطقة الشرق الأوسط وننهي ما تبقى من معالم الدولة الفلسطينية.

واتهم الدكتور مختار غباشي،  في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"على قناة الحدث اليوم، الولايات المتحدة الأمريكية بهندسة عملية ضرب مدينة أصفهان، مشددا على أن إيران إذا تأكدت بأن إسرائيل وراء الهجوم على أصفهان ستكلف حزب الله أو الحوثيون بالرد عليهم.

تابع أن روسيا ستمد إيران بأسلحة خاصة بالدفاع الجوي حال تطور صراعها مع إسرائيل، لافتا إلى أن ضرب مدينة أصفهان فجر اليوم بطائرات مسيرة لم تأتي من الخارج وجاءت من الداخل وانطلقت من حدود 35 كيلو متر حد أقصى، وبالتالي هي عملية أمنية بحتة ربما تكون جاءت من كردستان العراق أو أذربيجان.

الغرب الدولة الفلسطينية الولايات المتحدة الامريكية

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