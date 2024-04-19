السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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فايز فرحات: الفيتو الأمريكى أفقد واشنطن مصداقيتها بشأن إيمانها بتسوية القضية الفلسطينية

فايز فرحات
فايز فرحات

قال الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن الفيتو الأمريكي أفقد واشنطن مصداقيتها بشأن إيمانها بتسوية القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أنه في مواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، أظهرت مصر إرادة قوية ورفضت هذا الموقف الإسرائيلي، مؤكدةً أن معبر رفح سيظل مفتوحًا وأن المساعدات الإنسانية ستستمر في الوصول إلى القطاع.

وأشار إلى أنه في ظل هذا العدوان فإن الجهود المصرية سارت عبر مسارات عدة سواء فيما يتعلق بالجهود الخاصة بالوصول إلى إنهاء العدوان من خلال وقف إطلاق النار أو الجهود الإنسانية.

ولفت محمد فايز فرحات إلى أنه حتى هذه اللحظة تسير الجهود المصرية للوصول إلى وقف إطلاق النار أو إلى هدنة طويلة المدى.

الفيتو الأمريكي القضية الفلسطينية واشنطن

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