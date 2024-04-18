مندوب مصر بمجلس الأمن: استخفاف إسرائيل بالقرارات الدولية يضع مصداقية المجلس على المحك

أكد ممثل مصر أمام مجلس الأمن ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبدالخالق، بساطة المطلب الفلسطيني، الذي ينادي بالتساوي في الحقوق والمراكز القانونية لجميع البشر، لافتًا إلى أن مساواة الفلسطيني مع نظيره الإسرائيلي هو عين الحق والعدل ولا جدال في ذلك.

وأشار ممثل مصر، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن التطورات في الشرق الأوسط، إلى استمرار الحرب غير القانونية والإجرامية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، والتي أوقعت أكثر من 32 ألف شهيد، و75 ألف مصاب.

ولفت إلى أن استمرار استخفاف إسرائيل وتجاهلها للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، يضع مصداقية مجلس الأمن ومنظومة حفظ السلم والأمن الدوليين على المحك.

وأوضح أن تجاهل البعض لإعمال المنطق وقواعد العدالة وتطبيق ميثاق الأمم المتحدة، والأهداف المشروعة المتعلقة بوقف إطلاق النار، هو ما أفضى بنا إلى هذا الوضع البأس الذي وصل إليه الشرق الأوسط.