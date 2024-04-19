الجمعة 19 أبريل 2024
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خبير علاقات دولية: القوة العالمية والإقليمية لا تحركها إلا مصالحها

طارق البرديسي
طارق البرديسي

أكد طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن القوة العالمية والإقليمية لا تحركها إلا مصالحها ولا تبحث إلا عن مصالحها، لكن بات واضحًا أن هذه الرغبة والرؤية المصرية المبكرة الاستباقية التي أكدت أنه لن ينعم أحد بالاستقرار أو بالأمن إلا بتحقيق تسوية شاملة عادلة وفقًا للمرجعية الدولية، وليس لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف "البرديسي" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، الدولة المصرية كانت واضحة منذ اللحظة الأولى في هذه السياسات الكاشفة لتلك الممارسات الإسرائيلية الممنهجة ضد التهجير، وتصفية القضية، وسرعة إرسال المساعدات الإغاثية التي تتلاءم مع حجم المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.

واستشهد 4 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وقصف طيران الاحتلال الحربي منزلًا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المواطنين، وجرى نقلهم إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة، وفقًا لما ذكرته "وفا".

وتمكنت طواقم الإسعاف والإنقاذ من انتشال جثماني شهيدين، بعد استهداف طيران الاحتلال منزلًا لعائلة قشلان في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة، وجرى نقلهما إلى مستشفى العودة في النصيرات.

غزة قطاع غزة القوة العالمية

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