الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الجامعة العربية أمام مجلس الأمن: حكومة الاحتلال تحولت لمستوطنين ومتطرفين

السفير حسام زكي
السفير حسام زكي

قال السفير حسام زكي، ممثل جامعة الدول العربية أمام مجلس الأمن، إن استمرار حرب غزة يفضي حتمًا إلى توسيع رقعة الصراع ودخول أطراف أخرى إلى ساحته بصورة يصعب التحكم بتابعتها.

وأشار ممثل الجامعة العربية، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن التطورات في الشرق الأوسط، إلى أن الهدف الملح في الوقت الراهن يتمثل في وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وإغاثة سكانه الذين يعيشون على حافة المجاعة، والبدء الفوري في إعادة النازحين إلى بلدتهم ومساكنهم، مشددًا على ضرورة أن يحرف النظر عن أن تجدد المواجهات وانفجار العنف في المستقبل، يظل احتمالًا قائمًا بقوة، إذا لم يتم التوصل إلى آلية واضحة لتسوية القضية الفلسطينية، يتم بموجبها تنفيذ حل الدولتين.

وتابع: "لقد جربت مساعي عديدة ومسارات متعددة خلال العقود الثلاثة الماضية لإنجاز هذه التسوية واصطدمت دائمًا بعقبة تتمثل في إصرار إسرائيل على مواصلة احتلال الأراضي الفلسطينية".

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي، يتخذ صورًا أشد وحشية، وتطرفًا باستمرار إلى أن تحولت حكومته إلى حكومة مستوطنين ومتطرفين، تعمل على حماية عربدة المستوطنين في الضفة الغربية ضد السكان الفلسطينيين، بل تصرح علنًا بأنه لن يتم إقامة دولة فلسطينية.

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