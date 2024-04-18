كاتب صحفي: الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية لم تتغير

أكد الكاتب الصحفي جميل عفيفي، أن الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية لم تتغير أبدًا منذ اللحظة الأولى، موضحًا أنه منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم ومصر اتخذت أكثر من مسار للعمل عليه بشكل متوازٍ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، في بداية هذه الحرب كانت العديد من الدول تقف مع إسرائيل وترى أنها لا بد أن تدافع عن نفسها، لكن مع شرح الرؤية الحقيقية من الدولة المصرية والرئيس السيسي أغلب دول العالم تغيرت وجهة نظرها حتى الولايات المتحدة الأمريكية شهدت تظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي.

كما أشار إلى أن مصر أيضًا كان لها دور كبير جدًا في اتفاق الهدنة الأولى، وأشرفت على تسليم الرهائن، وكل ذلك كان نتاجًا للسياسة المصرية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.