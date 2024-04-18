مندوب مصر بمجلس الأمن: القاهرة تُجدد رفضها لأى عملية عسكرية إسرائيلية فى رفح

قال ممثل مصر بمجلس الأمن الدولي ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبدالخالق، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية حق أصيل للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن إسرائيل تواصل تجاهل القرارات الأممية مما يضع مصداقية المنظمات الدولية على المحك.

وأضاف ممثل مصر خلال جلسة مجلس الأمن بشأن التطورات في الشرق الأوسط، نقلتها فضائية اكسترا نيوز، اليوم الخميس، تصاعد السلوك العدائي الإسرائيلي دفع بالشرق الأوسط إلى حافة الهاوية، مؤكدًا أن القاهرة تشدد على رفض المساعي الهادفة للتصعيد الإقليمي.

ونندد بالهجمات الإسرائيلية على لبنان وسوريا ولا مبرر لجرائم الاحتلال، ويجب تنفيذ وقف فوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية.

وأكد أن القاهرة تشدد على رفضها أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية، مؤكدًا أن فلسطين تفي بكل المعايير التي تؤهلها للانضمام إلى الأمم المتحدة.