الخميس 18 أبريل 2024
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ممثل الجامعة العربية: غزة على حافة المجاعة ويجب البدء بإعادة النازحين لمناطقهم

السفير حسام زكي
السفير حسام زكي

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، وممثل الجامعة أمام جلسة مجلس الأمن، أنه لابد من صياغة آلية لتسوية القصية الفلسطينية، مؤكدًا أن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يفضي حتما إلى توسيع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

وأضاف خلال كلمته أمام مجلسة مجلس الامن ونقلتها فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، قطاع غزة على حافة المجاعة ويجب البدء فورا في إعادة النازحين إلى مناطقهم.

وأكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية، يجب على المجتمع الدولي التحرك فورا لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في حربها غير الشرعية ضد المدنيين الفلسطينيين.

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