طارق البرديسى: الفيتو الأمريكى تأكيد على سياسة واشنطن الجائرة ضد فلسطين

أكد الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن استخدام الولايات المتحدة الفيتو خلال اجتماع مجلس الأمن، أمس الخميس، اعتراضًا على منح العضوية الدائمة لفلسطين، كشف عن سياسة واشنطن الجائرة ورعايتها إسرائيل رعاية الأم لابنها.

وأضاف "البرديسي"، خلال مداخلة هاتفية لـ"إكسترا نيوز"، أن مصر قدمت ما يقرب من 80% من المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر تفعل ذلك بسبب مسئوليتها تجاه الشعب الفلسطيني.

ونوه خبير العلاقات الدولية إلى أن مصر لا تتوقف عن بذل الجهود من أجل مساعدة الأشقاء في فلسطين، ليس في الأزمة الحالية بل على مر السنوات الماضية.

إدانة فلسطينية للتعنت الأمريكي

في سياق متصل، أدانت الرئاسة الفلسطينية، استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن "الفيتو" الأمريكي "غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر، ويتحدى إرادة المجتمع الدولي الذي يؤيد بقوة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، حيث تعترف أغلبية دول العالم بدولة فلسطينية، وذلك منذ عام 2012 عندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة إلى وضع الدولة المراقب".