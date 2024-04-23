الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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المراهقون أبرز المتضررين.. "8 الصبح" يحذر من مخاطر الوجبات السريعة

الوجبات السريعة
الوجبات السريعة

سلط برنامج “ 8 الصبح” والمُذاع عبر فضائية dmc، الضوء على دراسة حديثة حذرت من مخاطر الوجبات السريعة وخاصة على المراهقين.

تلف في الدماغ وضعف الذاكرة من أضرار الوجبات السريعة

وخلصت الدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية إلى أن المراهقين الذين يتناولون وجبات سريعة غنية بالدهون والسكر يصبحون عرضة للإصاب بتلف طويل الأمد في الدماغ، قد يتسبب تحديدًا في ضعف ذاكرتهم.

وأجريت الدراسة بواسطة باحثين من جامعة جنوب كاليفورنيا، وشملت مجموعة من الفئران تم تقسيمها لمجموعتين، الأولى تم إطعامها نظامًا غذائيًا غنيًا بالدهون والسكريات، والأخرى تناولت نظامًا غذائيًا صحيًا.

وخضعت جميع الفئران لسلسلة من اختبارات الذاكرة، كما قام الباحثون بقياس مستويات ناقل عصبي في الدماغ يسمى الأسيتيل كولين، والذي يلعب دورًا مهمًا في حركة العضلات اللاإرادية والتعلم والذاكرة والانتباه، ولدى الأشخاص المصابين بمرض ألزهايمر مستويات أقل من هذا الناقل العصبي.

ووجد فريق الدراسة أن تناول الفئران نظامًا غذائيًا غنيًا بالدهون، مثل ذلك الخاص بالوجبات السريعة، تسبب في معاناتهم من ضعف مستمر في الذاكرة لا يختفي بمرور الوقت.

 

 

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