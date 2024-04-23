وزير خارجية أيرلندا: ندعم الاعتراف بفلسطين فى التصويت بمجلس الأمن

أكد وزير خارجية أيرلندا، مايكل مارتن، أن بلاده قدمت طلبًا أمام محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأضاف وزير خارجية أيرلندا، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم مع وزير الخارجية المصري سامح شكري بالقاهرة، أنه يجب وقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ولن نقبل جرائم الإبادة بحق الأطفال والنساء، وننسق مع الجانب الأوروبي لتحقيق حل الدولتين عبر مفاوضات مكثفة.

وأوضح أن بلاده تدعم التصويت المقبل في مجلس الأمن بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.