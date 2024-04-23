خارجية أيرلندا: نتطلع لمشاركة الجهود المصرية من أجل تعزيز خطة السلام

ثمن وزير خارجية إيرلندا مايكل مارتن، الجهود المصرية بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وقال نؤكد على ضرورة الإفراج عن المحتجزين.

نتطلع لمشاركة الجهود المصرية من أجل تعزيز خطة السلام وتنفيذ حل مستدام

وأضاف وزير خارجية أيرلندا، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم مع نظيره سامح شكري، القاهرة، نتطلع لمشاركة الجهود المصرية من أجل تعزيز خطة السلام وتنفيذ حل مستدام قائم على حل الدولتين.

وأكد أن الاعتراف بدولة فلسطين خطوة في غاية الأهمية لدعم الشعب الفلسطيني، في حق تقرير المصير والوصول إلى حل الدولتين.