مفوض حقوق الإنسان: نكرر التحذير من التوغل واسع النطاق في رفح الفلسطينية

كرر فولكر تورك المفوض الأممي لحقوق الإنسان، التحذير من التوغل واسع النطاق في رفح الفلسطينية حيث يتم محاصرة 1.2 مليون مدني قسرا، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وقال المفوض الأممي لحقوق الإنسان، نشعر بالذعر من تدمير مستشفيي ناصر والشفاء في غزة والتقارير عن وجود مقابر جماعية هناك.

مدفعية وزوارق الاحتلال قصفت كذلك مخيم النصيرات

وكان أفاد بشير جبر، مُراسل "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بأن طائرات الاحتلال قصفت بكثافة عددًا من المناطق وسط القطاع، مشيرا إلى أن مدفعية وزوارق الاحتلال قصفت كذلك مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم استشهاد عدد من المواطنين وإصابة العشرات، نتيجة العدوان المُتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 200.

كما تواصل القصف المدفعي العنيف من مدفعية ودبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي على أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، ما أدى إلى سقوط 3 شهداء على الأقل ونحو 10 جرحى وصلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

واستهدفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق جنوب غرب مدينة غزة بالقذائف، وسط سماع دوي انفجارات ضخمة وإطلاق نار.