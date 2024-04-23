الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مفوض حقوق الإنسان: نكرر التحذير من التوغل واسع النطاق في رفح الفلسطينية

فولكر تورك المفوض
فولكر تورك المفوض الأممي لحقوق الإنسان،

كرر فولكر تورك المفوض الأممي لحقوق الإنسان، التحذير من التوغل واسع النطاق في رفح الفلسطينية حيث يتم محاصرة 1.2 مليون مدني قسرا، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

 وقال المفوض الأممي لحقوق الإنسان، نشعر بالذعر من تدمير مستشفيي ناصر والشفاء في غزة والتقارير عن وجود مقابر جماعية هناك.

مدفعية وزوارق الاحتلال قصفت كذلك مخيم النصيرات

وكان أفاد بشير جبر، مُراسل "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بأن طائرات الاحتلال قصفت بكثافة عددًا من المناطق وسط القطاع، مشيرا إلى أن مدفعية وزوارق الاحتلال قصفت كذلك مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم استشهاد عدد من المواطنين وإصابة العشرات، نتيجة العدوان المُتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 200.

كما تواصل القصف المدفعي العنيف من مدفعية ودبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي على أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، ما أدى إلى سقوط 3 شهداء على الأقل ونحو 10 جرحى وصلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

واستهدفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق جنوب غرب مدينة غزة بالقذائف، وسط سماع دوي انفجارات ضخمة وإطلاق نار.

رفح الفلسطينية رفح مفوض حقوق الإنسان

مواد متعلقة

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

الأكثر قراءة

الكيلو بـ75.. 40 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الدواجن ومفاجأة بشأن "البيض"

5 مفاتيح لعب لدى مازيمبى قد تُفسد تأهل الأهلى لـ"نهائى أفريقيا"

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

عاجل| طلب الرأفة.. رمضان صبحى يعترف بإفساد عينة المنشطات الأولى

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسئولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك

200 يوم عدوان.. الاحتلال يستهدف شواطئ غزة ويكثف غاراته شمال ووسط القطاع