الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مسئولة أممية: غزة تشهد إبادة جماعية.. وإسرائيل تتعمد تجويع سكان القطاع

غزة
غزة

قالت المقررة الأممية المعنية بالحق في الصحة تلالينج موفوكينج،  الإثنين، إن قطاع غزة يشهد إبادة جماعية بشكل لا لبس فيه.

وأوضحت المقررة الأممية في مؤتمر صحفي حول الوضع الصحي بقطاع غزة، اليوم الإثنين، أن إسرائيل تعمل بشكل منهجي على تجويع سكان قطاع غزة، وحرمانهم من حقوقهم، وتفرض عليهم مجاعة.

txt

انطلاق القافلة السابعة للتحالف الوطنى.. شريان المساعدات من مصر إلى غزة لا يتوقف

وأضافت أن قطاع الصحة مدمر بفعل الهجمات الإسرائيلية، وأن هناك دمارًا وقتلًا للطواقم الصحية، فضلًا عن تدمير مقرات المؤسسات والمنظمات التي تعمل على إيصال المساعدات الإنسانية، كما أن الحق في الحصول على الرعاية الصحية معرض للخطر.

 

إسرائيل تقوم بتدمير البنية التحتية وتعمل بشكل منهجي على تجويع سكان قطاع غزة

ولفتت إلى أن إسرائيل تقوم بتدمير البنى التحتية، واستهداف الطواقم الصحية التي تعمل بموجب ظروف صعبة مع قدرة محدودة على الوصول إلى المستلزمات، الأمر الذي لا يسمح لها بإيصال الخدمات الصحية بشكل كاف.

txt

النعمانى يؤكد جاهزية مستشفيات سوهاج الجامعية لاستقبال جرحى غزة غدًا

وأعربت عن قلقها بشأن الأوبئة والأمراض التي تنتشر في القطاع، وعدم القدرة على الوصول إلى المستلزمات الأساسية وخدمات الصحة النفسية، وهناك إصابات معقدة وإعاقات تنتج بفعل الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل.

وأوضحت أن ما يتم إيصاله الآن من مساعدات ليس كافيًا، خاصة في ظل الإبادة التي تحصل، لافتة إلى أن هناك نقصًا في الاحتياجات الأساسية قبل أحداث السابع من أكتوبر الماضي.

وشددت المقررة الأممية، على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والحق في الحصول على الرعاية الصحية.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان إلى 34151، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 77084.

وانتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف الفلسطينية، اليوم، جثامين 283 شهيدًا من ثلاث مقابر جماعية من مجمع ناصر الطبي، بعد انسحاب الاحتلال من مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

المقررة الأممية قطاع غزة إبادة جماعية سكان قطاع غزة الهجمات الاسرائيلية الرعاية الصحية

مواد متعلقة

آخرهم رئيس الاستخبارات العسكرية.. قادة إسرائيليون على رادار الاستقالة بسبب حرب غزة

مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل 8425 أسيرًا منذ 7 أكتوبر 2023

انتشال جثامين 283 شهيدًا من 3 مقابر جماعية من مجمع ناصر الطبى

محافظة القدس تحذر من محاولة إدخال جمعيات استعمارية قرابين وذبحها فى الأقصى

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

رئيس الوزراء الفلسطينى يكشف محاور الجهد الإغاثى المصرى لقطاع غزة

سياسية فلسطينية تكشف لـ"الدستور" أسباب فشل إسرائيل في استعادة المحتجزين حتى الآن

نتنياهو: الإحاطات الكاذبة من الوفد المفاوض تزرع اليأس وتدفع حماس للتصلب فى موقفها

الأكثر قراءة

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

قرار من المحكمة بشأن طعن المتهمين فى "قتل الإعلامية شيماء جمال"

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

اللحوم بأسعار مخفضة.. تفاصيل "صفقة الموسم" من "التموين" استعدادًا لعيد الأضحى

طعنة فى القلب.. ننشر صور شاب قتل على يد فتاة بالطالبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال