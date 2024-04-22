الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محطة تل أبيب

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

الأقصى
الأقصى

اقتحم مستعمرون، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن نحو 172 مستعمرا اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

كما شددت شرطة الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

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قوات الاحتلال تعتدى على المصلين أثناء توجههم لأداء الجمعة بالمسجد الأقصى

وكانت منظمات الهيكل المزعوم قد دعت إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، لتقديم قربان عيد الفصح اليهودي، منتصف ليلة الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الرابع عشر من أبريل الجاري، استشهد في محافظة القدس 59 مواطنا وأصيب 172 آخرون برصاص قوات الاحتلال، واعتقل 1325، وحكم على 155 منهم بالسجن الفعلي.

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حماس تدعو للحشد والرباط فى المسجد الأقصى بدءًا من اليوم وحتى الإثنين

وفي الفترة ذاتها، أصدرت سلطات الاحتلال 85 قرارا بالحبس المنزلي، و68 قرارا بالإبعاد عن مدينة القدس، وقرارات أخرى بالمنع من السفر.

كما هدمت قوات الاحتلال 133 منزلا، فيما اقتحم 18301 مستعمر المسجد الأقصى المبارك.

مع بدء عيد الفصح.. الشرطة الإسرائيلية تقرر نشر 3000 شرطى يوميًا فى القدس

وسبق وأفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، ولاء السلامين، بأن الشرطة الإسرائيلية قررت نشر 3 آلاف شرطي يوميًا في أنحاء القدس تزامنًا مع بدء عيد الفصح.

إصابة إسرائيليين اثنين فى عملية دهس قرب محطة حافلات غرب القدس المحتلة

من جانب آخر، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قوات الاحتلال تطارد شخصين يشتبه في تنفيذهما عملية دهس بالقدس الغربية في موقعين متقاربين.

وأفادت "الغد" الإخبارية، نقلًا عن إعلام إسرائيلي، اليوم الإثنين، بإصابة إسرائيليين اثنين بجروح طفيفة فيما يشتبه أنها عملية دهس قرب محطة الحافلات المركزية غرب القدس المحتلة.

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن هناك طائرة مروحية تشارك في البحث عن منفذي الدهس.

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