الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محطة تل أبيب

الاعلام العبرى: أى انسحاب للوسيط القطرى سيوجه ضربة  قاسمة لمفاوضات التبادل

نتنياهو
نتنياهو

ذكرت قناة كان الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، نقلا عن مصادر مطلعة، بأنه سيتم تقديم مقترحات مختلفة لأعضاء مجلس الحرب لتعزيز المفاوضات بشأن الصفقة، يتضمن بعضها حلا مبكرا للوضع الحالي، حيث لا يوجد تقدم في المحادثات.

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في السياق نفسه، أفادت صحيفة هارتس العبرية بأن أي انسحاب للوسيط القطري سيوجه ضربة  قاسمة لمفاوضات التبادل، وفرص إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي إن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أقر بعض الخطوات للعمليات في قطاع غزة.

نتنياهو: حماس رفضت كل مقترحاتنا حول المحتجزين وتبنى على انقسامنا الداخلى

وسبق، وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن حماس رفضت كل مقترحاتنا حول المحتجزين وتبني على انقسامنا الداخلي.

وتوعد نتنياهو، بزيادة "الضغوط العسكرية" على حماس في "الأيام المقبلة".

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وقال في كلمة له إن حركة حماس رفضت كل العروض لإطلاق سراح المحتجزين  بشكل قاطع، متوعدا: سننزل عليها ضربات مؤلمة قريبًا.

وأضاف: “سأحارب بكل ما أوتيت من قوة من يعتقد أنه قادر على فرض عقوبات على وحدة عسكرية في جيشنا”.

وقال نتنياهو في بيان مصور عشية عيد الفصح اليهودي "سنوجه ضربات إضافية ومؤلمة... في الأيام المقبلة سنزيد الضغط العسكري والسياسي على حماس لأن هذا هو السبيل الوحيد لدينا لتحرير الرهائن". ويلوّح رئيس الوزراء منذ مّدة بشنّ هجوم بري على مدينة رفح في أقصى جنوب غزة حيث لجأ أكثر من 1،5 مليون شخص، مؤكدا ضرورة القيام بذلك للقضاء على آخر معقل رئيسي لحركة المقاومة الإسلامية في القطاع.

وفي السياق نفسه، قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، مساء اليوم الأحد: ملتزمون بخلق بديل لسلطة حركة حماس في قطاع غزة.

وأضاف جانتس في تصريحات صحفية، اليوم، لم نحقق كل أهداف الحرب بعد لكننا لم نتنازل عن أي منها.

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