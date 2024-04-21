لماذا قسمت إسرائيل غزة نصفين ومنعت النازحين من العودة؟.. خبير يجيب

أسرار محور نتساريم..

ترفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي عودة النازحين إلي شمال قطاع غزة مرة أخرى، وتبحث إسرائيل عن السماح بعودة جزء من المواطنين والإبقاء على تقسيم قطاع غزة جنوبًا وشمالًا، مع الالتزام بالفحص الدقيق للعائدين من قبل الجنود.

ولم تصل الفئات التي تحددها إسرائيل للعودة إلى الشمال للحد الأدنى التي تطالب به حماس.

وفي هذا السياق، قال الدكتور جهاد أبولحية أستاذ القانون والنظم السياسية، إن هذا المحور تم إنشاؤه ليفصل الشمال والجنوب في قطاع غزة، بحيث يكون بإمكان جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مخططاته العسكرية بشكل أسهل في الوقت الحالي.

وتابع أبولحية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "مع الأسف هناك حديث أيضًا عن بقائه في المستقبل، هذا المحور وجوده يشكل خطرًا كبيرًا على حياة المواطنين ويحرمهم من حقوقهم الأساسية التي تأتي في مقدمتها حرية الحركة في قطاع غزة بين الشمال والجنوب".

وحول وجود محور ما يسمى "بنتساريم"، وإعادة إنشاء مستوطنات داخل هذا المحور، قال أبولحية إن هذا الخطوة تنم عن نية حكومة الاحتلال الإسرائيلي في البقاء بقطاع غزة لفترة طويلة، لذلك يتعين أن يكون ضمن أي اتفاق مستقبلي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي أن تتم إزالة هذا المحور الذي اقتطع أراضي وبيوت عدد كبير من المواطنين لأجل إنشائه.

أين يقع محور نتساريم؟

ويمتد محور نتساريم من الخط الحدودي الفاصل شمال شرقي منطقة جحر الديك، وصولًا إلى شارع صلاح الدين الرئيسي، وحتى شارع الرشيد البحري، بطول يصل إلى 6 كيلومترات وعرض 7 كيلومترات.

وأطلق على هذا المحور هذا الاسم نسبة إلى مستوطنة إسرائيلية كانت مقامة في المنطقة، وكانت تمثل مركزًا مهمًا لمستوطنات قطاع غزة، قبيل الانسحاب منه عام 2005.

ووسعت القوات الإسرائيلية محور نتساريم الذي يفصل شمال قطاع غزة عن وسطه وجنوبه، وعززته في محاولة لتحقيق هدفها في تقسيم القطاع.