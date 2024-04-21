الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مراسل "إكسترا نيوز": مصر تواصل عمليات الإسقاط الجوى للمساعدات على مناطق غزة

الإسقاط الجوي
الإسقاط الجوي

رصد مراسل قناة إكسترا نيوز، إبراهيم عزت، استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وقال مراسل "إكسترا نيوز" إن القوات المسلحة المصرية تواصل عمليات الإسقاط الجوي على قطاع غزة، حيث تم إسقاط عشرات الأطنان إلى منطقة شمال القطاع والجنوب ومنطقة خان يونس وغيرها من المناطق.

وأضاف أن عمليات الإسقاط تساعد في توصيل المساعدات الإنسانية في الأماكن التي يصعب دخول الشاحنات برًا لها، لذا مصر تقدم هذه الخدمات برًا وجوًا على مدار الساعة.

وأشار إلى أن مصر أيضًا تستقبل عددًا من المصابين والجرحى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن باستقبال هؤلاء الأطفال.

وتابع: "أعمار المصابين متفاوتة والإصابات للوهلة الأولى تبدو إصابات جسيمة وكبيرة خلفها العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة".

غزة قطاع غزة مصر الإسقاط الجوي المساعدات الإنسانية اكسترا نيوز

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