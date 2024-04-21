سياسية فلسطينية تكشف لـ"الدستور" أسباب فشل إسرائيل في استعادة المحتجزين حتى الآن

كشفت الدكتورة تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية الفلسطينية، عن سبب فشل إسرائيل ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في استعادة المحتجزين الإسرائيليين لدي المقاومة الفلسطينية حتي الان.

وقالت حداد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن فشل إسرائيل في استعادة المحتجزين يأتي لأكثر من سبب الأول عدم الوصول حتى اللحظة إلى إبرام اتفاق صفقة تبادل نظرا أن الاحتلال بالتحديد نتنياهو وحكومته يعرقلون الوصول إلى ترسيخ المفاوضات لإطالة الحرب بشكل متعمد لكسب الوقت أيضا لحماية مكاسبهم السياسية والابتعاد قدر الإمكان عن الانتخابات المبكرة التي تطالب بها المعارضة.

وأضافت حداد، أن الاحتلال فشل عسكريا بإخراج الرهائن وهذا يعني أن استمرار الحرب يعني أن جزء كبير من الرهائن تم قتلهم داخل القطاع كون آلة القصف الجوي لا تفرق بين مدني فلسطيني أو إسرائيلي لذا مجمل المحتجزين تم قتلهم.

وحول بقية الأحياء، قالت حداد إن المقاومة لا تستطيع أن تعرف من الأحياء وأين تواجدهم طالما أن الحرب مستمرة وإطلاق النار مستمر وانسحاب جيش الاحتلال لم ينحسب من القطاع حيث أن وجود الاحتلال يعني عرقلة البحث عنهم ومعرفة أماكن مخبئهم.

وأوضحت حداد أن الاحتلال يراهن على الضغط العسكري لإخراجهم لذلك يستخدم تلك الذريعة لأجل الدخول إلى رفح تحت حجة أن الأسرى الإسرائيليين داخل القطاع لكن هدفه النهائي هو إعادة احتلال مباشر لقطاع غزة وتغيير هيكلي وجغرافي وديمغرافي داخل القطاع.

آلاف الإسرائيليين يحتجون على حكومة نتنياهو ويطالبون بانتخابات جديدة

وخرج آلاف المتظاهرين الإسرائيليين إلى الشوارع، أمس السبت، للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة، وحث الحكومة على اتخاذ مزيد من الإجراءات لإعادة المحتجزين في قطاع غزة، في أحدث احتجاجات مناهضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتستمر الاحتجاجات مع دخول الحرب في غزة شهرها السابع وسط تزايد الغضب إزاء طريقة تعامل الحكومة مع ملف المحتجزين، الذين يبلغ عددهم 133 إسرائيليًا، وفق وكالة "رويترز".