الآلاف يشيعون جثامين 13 شهيدا ارتقوا خلال عدوان الاحتلال بمخيم نور شمس

شارك الآلاف من الفلسطينيين، اليوم الأحد، في تشييع جثامين 13 شهيدا، ارتقوا خلال عدوان الاحتلال على مخيم نور شمس.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وسط التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة، المنددة بجرائم الاحتلال والمطالبة بمحاسبته على مجازره المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وجاب المشيعون شوارع المدينة باتجاه المخيم، وعرجوا على منازل الشهداء في المخيم لإلقاء نظرة الوداع، ومن ثم الصلاة على جثامينهم في حديقة العودة، قبل مواراتهم الثرى في مقبرة المخيم.

واستنكر المشيعون في كلماتهم جرائم الاحتلال ومجازره بحق الشعب الفلسطيني لآمن في مخيم الشهداء الذي سطر أروع ملاحم الصمود والبطولة، مؤكدين على صمود الشعب الفلسطيني ومواصلة النضال نحو طريق الحرية والسير على خطى الشهداء، في مواجهة جرائم الاحتلال وتحقيق حرية الشعب الفلسطيني والأسري وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وعم الاضراب الشامل مدينة طولكرم ومخيماتها وقراها وبلداتها، تلبية لدعوة القوى الوطنية والاسلامية وحركة فتح، حدادا على أرواح الشهداء.

كما شيعت ظهر اليوم جثمان الشهيد الطفل قيس فتحي نصر الله 16 عاما والذي استشهد خلال عدوان الاحتلال على مخيم نور شمس، والذي استمر أكثر من 50 ساعة متواصلة، واسفر عن استشهاد 14 شابا.

وباستشهاد الشهداء الـ14، يرتفع عدد شهداء مخيم نور شمس منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر إلى 56 شهيدا.

السلطات الفلسطينية تتمكن من انتشال جثث الشهداء والجرحي من مخيم نور الشمس

وتقول السلطات الفلسطينية إنها تمكنت من انتشال عدد من الجثث والجرحى من المخيم، حيث انسحب جيش الدفاع الإسرائيلي جزئيًا من المنطقة.

واستشهد ما لا يقل عن 14 شخصًا خلال العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في مخيم نور الشمس للاجئين في الضفة الغربية المحتلة، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.