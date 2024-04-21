عاجل.. مصرع 14 شخصًا بالعملية العسكرية الإسرائيلية فى مخيم نور الشمس بالضفة الغربية

استشهد ما لا يقل عن 14 شخصًا خلال العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في مخيم نور الشمس للاجئين في الضفة الغربية المحتلة، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وتقول السلطات الفلسطينية إنها تمكنت من انتشال عدد من الجثث والجرحى من المخيم، حيث انسحب جيش الدفاع الإسرائيلي جزئيًا من المنطقة.

وتظهر مقاطع الفيديو التي صورها السكان جرافة وهي تدمر مبنى بينما كانت مركبات الجيش الإسرائيلي تغادر المخيم بعد أكثر من 24 ساعة من الغارة.

وتظهر مقاطع فيديو أخرى سيارات الإسعاف تدخل المخيم بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي.

وقال السكان لشبكة CNN، إن القوات الإسرائيلية غادرت المنطقة المجاورة لكنها لا تزال موجودة في مدينة طولكرم القريبة.