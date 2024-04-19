بالـGBS.. كم ساعة يستغرقها مواطني 5 دول عربية للوصول للمسجد الأقصى؟

حلّ طقس حار بالأمس وكان الجو خانقًا للجميع، فالهواء ساخن ولا مجال للتنفس الطبيعي، بالتالي لجأ الجميع للاستقرار في أماكن ظليلة، للاستتار من حدة الحرارة التي هاجمت الجميع، وخلال ذلك اجتمع 5 أصدقاء من دول عربية مختلفة على صوت المذياع، والذي تحدث عن أحداث غزة، ونقل عن وزارة الصحة الفلسطينية أن "غزة" اليوم 195 على عملية "طوفان الأقصى"، إلا أنها خلّفت ورائها حصيلة ضحايا ارتفعت إلى 33 ألفًا و899 شهيدًا، و76 ألفا و664 جريحًا، بحسب أحدث إحصائيات الوزارة.

وأثناء استماعهم، طرأت فكرة على بالهم، بأن يقوموا بفتح الـ GPS، لمعرفة كم من الوقت سيتغرقون من عواصم بلادهم إلى المسجد الأقصى، فحينها وجدوا أن كل الطرق ستقودهم إلى طريق نفق جبل هتسوفيم، ثم إلى إسحاق السخي/إسحاق هنديف‏ و‏المسار 417 إلى بنك الدم في القدس، وسيكون أمامهم 12 دقيقة للوصول إلى المسجد الأقصى، وفي السطور التالية نوضح ذلك بالاستعانة بخرائط جوجل.

من القاهرة إلى المسجد الأقصى بالسيارة 820 كم

نبدأ أولًا بمواطن مصري يقوم بالسفر من القاهرة إلى المسجد الأقصى، سيكون أمام عدة اختيارات للوصول؛ أولًا السيارة، وتستغرق الرحلة 10 ساعات و37 دقيقة، بمسافة 820 كم، سيقود السائق إلى طريق السويس‏، وعندما يتبقى له 91.5 كم سيجد طريق برسوم مرورية، أيضًا هناك رسوم طريق عندما يتبقى 15.9 كم.

سيكون الاتجاه بعد ذلك إلى طريق ‏الغردقة - الإسماعيلية/طريق السويس، وعندما يتبقى له 9 كم سيجد طريق النفق برسوم مرورية، بعد ذلك سيكون الطريق مفتوحًا دون رسوم مرورية أخرى حتى يصل إلى معبر رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة، لكن يجب الحصول قبلها على تصريح سفر من السلطات المصرية وتنظيم الرحلة مع سلطات قطاع غزة، وسيكون متبقي 12 دقيقة للوصول إلى المسجد الأقصى، كما هو موضح في الخريطة.

7 أيام سيرًا على الأقدام للوصول

الطريق ذاته سيكون مسار الشخص الذي قرر الذهاب إلى المسجد الأقصى سيرًا على الأقدام، لكن سيستغرق منه 7 أيام أو 164 ساعة، وبما يعادل 726 كم، وتفاصيل خط السير كاملة ستجدها موضحة بالخريطة التالية:

الطيران المباشر محظور

أما حالة الطيران فهي غير متاحة بشكل مباشر، لكن يمكن الطيران إلى مطار العريش الدولي، ثم الدخول إلى فلسطين برًأ عبر معبر رفح كما أوضحنا طريقه سابقًا.

من البحرين إلى المسجد الأقصى بالسيارة 2251 كم

يأتي دور المواطن البحريني، حيث يقوم بالسفر من المنامة إلى المسجد الأقصى، وسيكون أمام عدة اختيارات للوصول؛ أولًا السيارة، وتستغرق الرحلة 19 ساعات 31 دقيقة، بمسافة 1765 كم، عبر المسار 85.

أما عبر المسار 65 تستغرق الرحلة 20 ساعة و8 دقائق، بمسافة 1989 كم.

أما عبر المسار 65 والمسار 15 تستغرق الرحلة 23 ساعة و48 دقيقة، بمسافة 2251 كم، وخلال الطريق سيكون هناك رسوم مرورية عند المسار 80M، ووقتها سيتبقى له 27.8 كم.

وهناك أيضًا رسوم مرورية الدخول في جسر الملك فهد، ثم متابعة الطريق نحو نفق جبل هتسوفيم، ثم طريق إسحاق السخي/إسحاق هنديف‏ و‏المسار 417 إلى بنك الدم في القدس، وسيكون متبقي 12 دقيقة للوصول إلى المسجد الأقصى، كما هو موضح في الخريطة.

رحلات الطيران تستغرق 7 ساعات

أما حالة الطيران، فالوقت المستغرق للوصول سيكون 7 ساعات، وهي رحلات غير مباشرة، لذا تختلف المسافة حسب الرحلة.

الانتقال بالسيارة من أبو ظبي 2471 كم

ننتقل بعد ذلك إلى المواطن الإماراتي، حيث يقوم بالسفر من أبو ظبي إلى المسجد الأقصى، وسيكون أمام عدة اختيارات للوصول؛ أولًا السيارة، وتستغرق الرحلة 25 ساعة، بمسافة 2471 كم، عبر المسار 65، وعند المرور بجسر الشيخ زايد/جسر المقطع/دبي، سيكون هناك رسوم مرورية، كذلك عند الاتجاه إلى طريق إ11، أيضًا عند المرور بالمسار 5M/المسار 95،

أما عبر المسار 85، تستغرق الرحلة ٢٦ ساعة، بمسافة 2382 كم، وسيجد نفس الرسوم المرورية كما في المسار السابق، يزيد عليها رسوم أخرى عند المرور بطريق الملك فهد.

رحلات الطيران تستغرق 3 ساعات

أما حالة الطيران، فالوقت المستغرق للوصول سيكون 3 ساعات و20 دقيقة، وهي رحلات غير مباشرة، لذا تختلف المسافة حسب الرحلة.

الانتقال بالسيارة من عمّان 2471 كم

ننتقل بعد ذلك إلى دور المواطن الأردني، حيث يقوم بالسفر من عمّان إلى المسجد الأقصى، وسيكون أمام عدة اختيارات للوصول؛ أولًا السيارة، وتستغرق الرحلة ساعة و36 دقيقة، بمسافة 94.8 كم، عبر طريق البحر الميت والمسار 1.

21 ساعة سيرًا على الأقدام للوصول

الطريق ذاته سيكون مسار الشخص الذي قرر الذهاب إلى المسجد الأقصى سيرًا على الأقدام، لكن سيستغرق منه 20 ساعة و40 دقيقة، وبما يعادل 86.5 كم، وتفاصيل خط السير كاملة ستجدها موضحة بالخريطة التالية:

الانتقال بالسيارة من عمّان 980 كم

وأخيرًا المواطن العراقي، حيث أن رحلته بالسيارة تستغرق 10 ساعات و12 دقيقة، بمسافة 980 كم، وذلك عبر المسار 1.

الطريق ذاته سيكون مسار الشخص الذي قرر الذهاب إلى المسجد الأقصى سيرًا على الأقدام، لكن سيستغرق منه 10 أيام، بما يعادل 246 ساعة، بمسافة 1092 كم، وذلك كما هو موضح في الخريطة التالية: