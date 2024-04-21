الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

نتنياهو: الإحاطات الكاذبة من الوفد المفاوض تزرع اليأس وتدفع حماس للتصلب فى موقفها

نتنياهو
نتنياهو

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، نقلا عن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بأن الإحاطات الكاذبة من الوفد المفاوض تزرع اليأس وتدفع حركة حماس إلى التصلب في موقفها.

كما اتهم نتنياهو وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بتسريب معلومات من مداولات أمنية مغلقة.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين كبار بأنه لا توجد دولة أخرى قادرة على التوصل إلى صفقة سوى قطر.

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نتنياهو: حماس رفضت كل مقترحاتنا حول المحتجزين وتبنى على انقسامنا الداخلى

لواء إسرائيلي: التناقض بين أهداف الحرب أعطي حماس مفاتيح لترميم نفسها

وذكرت وسائل الاعلام الإسرائيلية، نقلا عن اللواء احتياط إسرائيل زيف، أن التناقض بين أهداف الحرب وعدم إنجازها جمد ما يقوم به جيش الاحتلال، متابعا: "أعطينا حماس المفاتيح لترميم نفسها".

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خبير فى علاقات دولية: استخدام حماس السلاح الإسرائيلى مؤشر على فساد وفشل جيش الاحتلال

وشدد الاعلام العبري علي أن حركة حماس لم يتم تقويضها بل على العكس فهي لا تزال السلطة الحصرية في قطاع غزة.

باحث بالشأن الإسرائيلي: نتنياهو يتلاعب بمصالح تل أبيب

وسبق وقال خلدون البرغوثي، الباحث في الشأن الإسرائيلي، إن بنيامين نتنياهو لم يحقق أهداف الحرب، ويحاول شركاؤه في مجلس الحرب إيجاد موقف متوازن يمنع نتنياهو من التطرف وزيادة التصعيد.

وأضاف خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" أن بنيامين نتنياهو يعمل لصالحه، ويطيل أمد الحرب من أجل الهروب من المحاكمة، وبالتالي زادت المناوشات والمشاكل داخل الحكومة الإسرائيلية.

ونوه بأن بنيامين نتنياهو يتلاعب بمصالح إسرائيل، وهذا يحرج الإدارة الأمريكية، ويجعلها في موقف لا تحسد عليه، بسبب الدعم العسكري اللامحدود من جانب واشنطن.

وتابع البرغوثي خلال مداخلته علي قناة القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة تريد دعم إسرائيل، ولا تستطيع التفريط في إسرائيل، حيث إنها تخدم مصالحها في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن من مصلحة إسرائيل عدم إطالة الحرب على قطاع غزة.

نتنياهو الإحتلال الإسرائيلي حركة حماس غالانت قطر

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