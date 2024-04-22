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عالم

مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل 8425 أسيرًا منذ 7 أكتوبر 2023

الأسري في سجون الاحتلال
الأسري في سجون الاحتلال

كشفت مؤسسات الأسرى الفلسطينية عن حصيلة حملات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر الماضي حتى تاريخ اليوم.

وقالت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، في بيان لها اليوم: بلغت حملة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر الماضي أكثر من 8425 في الضفة بما فيها القدس، فيما لا يزال معتقلو قطاع غزة رهن الإخفاء القسري.

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وأوضحت مؤسسات الأسرى "هيئة شئون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، أن حصيلة النساء المعتقلات نحو 280 سيدة، وتشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتُقلن من أراضي عام 1948، وحالات الاعتقال بين صفوف النساء من غزة، واللواتي جرى اعتقالهن من الضفة.

أما عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال فقد بلغ 540، وبلغ عدد الصحفيين المعتقلين 66 صحفيا، تبقى منهم رهن الاعتقال 45، جرى تحويل 23 منهم إلى الاعتقال الإداري.

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وبلغت أوامر الاعتقال الإداري بعد السابع من أكتوبر أكثر من 5210 أوامر، ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحق أطفال ونساء.

ولفتت مؤسسات الأسرى إلى أنه رافق حملات الاعتقالات المستمرة جرائم وانتهاكات متصاعدة، وعمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، والاستيلاء على المركبات والأموال ومصاغ الذهب، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طالت البنى التحتية، تحديدًا في مخيمات طولكرم، وجنين ومخيمها.

كما شملت حصيلة حملات الاعتقال كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن، إلى جانب حملات الاعتقال هذه فإن قوات الاحتلال نفذت إعدامات ميدانية، منها ما كان بحق أفراد من عائلات المعتقلين.

ارتقاء 16 معتقلًا فى سجون الاحتلال منذ السابع من أكتوبر

وأكدت أنه استشهد في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر 16 معتقلا على الأقل، لافتة إلى أن إعلام الاحتلال كشف عن معطيات تشير إلى استشهاد معتقلين آخرين من غزة في معسكر سديه تيمان في بئر السبع، كما كُشف مؤخرا عن استشهاد 27 معتقلا من غزة، والاحتلال يرفض حتى اليوم الكشف عن أي معطى بشأن مصيرهم، كما اعترف الاحتلال بإعدام أحد معتقلي غزة، إلى جانب معطيات أخرى تشير إلى إعدام آخرين.

وبلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال حتى نهاية شهر مارس أكثر من 9500، من بينهم أكثر من 3660 معتقلا إداريا، و849 صنفوا كمقاتلين غير شرعيين من معتقلي غزة، وهذا الرقم المتوافر فقط كمعطى واضح من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.

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