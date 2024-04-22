الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

آخرهم رئيس الاستخبارات العسكرية.. قادة إسرائيليون على رادار الاستقالة بسبب حرب غزة

حرب غزة
حرب غزة

نفذ رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي أهارون حاليفا، قراره الذى أعلن عنه في فبراير الماضي، واستقال من منصبه.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال اللواء أهارون حاليفا أبلغ رئيس الأركان استقالته من منصبه بسبب الفشل في 7 أكتوبر.

txt

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال إلى أن الاستقالة ستدخل حيز التنفيذ فور انتهاء التحقيقات ولن ينتظر نهاية الحرب.

أبرز استقالات جيش الاحتلال بسبب حرب غزة

ونرصد من خلال التقرير التالي أبرز القادة الإسرائيليين الذين استقالوا ومرشح الإطاحة بهم خلال الأيام المقبلة بسبب فشل إسرائيل في الحرب واستعادة المحتجزين حتى الآن.

وفي تصريحات سابقة، أعلنت موران كاتس رئيسة دائرة الاتصالات في وحدة المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنها ستترك وظيفتها بسبب أمور كثيرة منها شخصية ومنها متعلقة بالوظيفة.

txt

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال

كما أعلن ريتشارد هاكت الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام الأجنبي والدولي، استقالته على خلفية نتائج الحرب في غزة.

وقدم الكولونيل شلوميت ميلر بوتبول الذي يعتبر الرجل الثاني في قسم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي استقالته أيضا.

الاستقالات الجماعية تعكس حالة الاضطراب بوحدة المعلومات

وذكرت القناة الـ14 العبرية، آنذاك، أن السبب وراء تلك الاستقالات الجماعية ناتجة عن احتجاج الضباط على سير الأمور العملياتية والشخصية، موضحة أن الاستقالات تعكس حالة الاضطراب بوحدة المعلومات التي يديرها هاغاري.

وفي فبراير الماضي، أعلن كل من رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الشاباك رونين بار، ورئيس شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي "أمان" أهارون هاليفا، أنهم سيتقدمون باستقالتهم، ولكنهم ينوون البقاء في مناصبهم طوال استمرار الحرب على قطاع غزة وفي الشمال.

قادة الاحتلال الذين قدموا استقالاتهم بينهم أهارون حاليفا

وأقر القادة الثلاثة بالمسئولية عن الإخفاق في التحذير من هجوم حركة حماس ومعركة طوفان الأقصى، في 7 أكتوبر الماضي.

الاستخبارات العسكرية جيش الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي حركة حماس طوفان الأقصى

الأكثر قراءة

قرار من المحكمة بشأن طعن المتهمين فى "قتل الإعلامية شيماء جمال"

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

اللحوم بأسعار مخفضة.. تفاصيل "صفقة الموسم" من "التموين" استعدادًا لعيد الأضحى

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

اغتصبها وقتلها.. واقعة الطفلة جانيت السودانية تشعل الجدل (تحليل بيانات)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال