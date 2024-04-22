طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج تطلق قافلة مجانية لقرية الجلاوية

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بكلية الصيدلة جامعة سوهاج القافلة الطبية الأولى بقرية الجلاوية - مركز ساقلته، ضمن سلسلة القوافل الطبية التي تطلقها الجامعة، وذلك تنفيذاََ للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير ومساعدة القري الأولي بالرعاية.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن الجامعة تسخر كافة إمكانياتها البشرية والمادية انطلاقًا من دورها المجتمعي والخدمي والتنموي ومسئولياتها تجاه المجتمع بمختلف فئاته، مؤكدًا على مدي الحرص على استمرار تنظيم العديد من القوافل الطبية والبيطرية، وإطلاق حملات التوعية المختلفة في جميع أرجاء المحافظة بين الحين والأخر.

وأضاف الدكتور علام عبدالمنعم القائم بأعمال عميد الكلية، أن القافلة شارك بها ٥٠ طالبًا من طلاب الكلية، إضافة إلى٥ أطباء في عدد من التخصصات الطبية مثل الباطنة، الجهاز الهضمي، العظام والعيون، الأنف والأذن والحنجرة، الأطفال، الصحة العامة والجراحة، شاملة العلاج بالمجان.

وأوضح الدكتور ممدوح فوزي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أنه تم خلال القافلة تم إطلاق حملة توعوية بالقرية عن خطورة الإفراط في استخدام المضادات الحيوية والأطعمة الدهنية، وعلاج ضربات الشمس.

وأشار الدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، إلى أن القافلة قامت بإجراء الكشف الطبي الشامل وصرف العلاج بالمجان لعدد ٦٠٠ مواطن بالقرية، كما تم تحويل الحالات الحرجة التي تستدعي إلى تدخل طبي متقدم إلى المستشفى الجامعي، وذلك لسرعة إجراء العمليات الجراحية والفحوصات المتخصصة لها.

فيما نظمت كلية الزراعة بجامعة سوهاج، ندوة تعريفية عن المبادرة المجتمعية التنموية "هنعلمهم يشتغلوا"، والتى أطلقها طلاب الكلية وفازت ضمن أفضل ١٠ مبادرات شبابية مشاركة بالبرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية، حيث أقيمت الندوة بقاعة مؤتمرات الكلية بمقر الجامعة الجديد، وذلك بحضور الدكتور خلف همام عميد الكلية، والدكتور هاني أحمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فريد مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وبمشاركة ٢٠٠ طالبة بمختلف الفرق الدراسية، وأكثر من ١٠ شركات فى مجالات العمل الحر المتعددة، إلى جانب فريق عمل المبادرة.

وقد أشاد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، بالبرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية، والذى يأتي تفعيلاََ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة الاهتمام بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية ووضعها على رأس أولويات أجندة العمل الوطني، والتوسع فى المشروعات المستقبلية بخطوات واثقة ومشرقة نحو عصر جديد وجمهورية جديدة تننتصر للعمل والبناء، مضيفًا أن البرنامج يعتبر أحد البرامج الرائدة التى تقدمها وزارة الشباب والرياضة لشباب صعيد مصر، كونه يدعم إبداعاتهم وطموحاتهم ويساعدهم على صياغة أفكارهم فى صورة مبادرات شبابية قادرة على حل المشكلات التى تواجه المجتمع، مقدمًا التهنئة لفريق عمل مبادرة "هنعلمهم يشتغلوا"، لفوزها ضمن أفضل ١٠ مبادرات مشاركة بالبرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية لعام ٢٠٢٤م.

وقال الدكتور خلف همام، أن الندوة استهدفت طالبات الكلية، حيث تم تعريفهن بفكرة المبادرة وأهدافها، ودورها فى رفع الوعي لديهن بأهمية العمل الحر والمشاركات المجتمعية، بالإضافة إلى توجيه أفكارهن نحو مجالات ريادة الأعمال والمشروعات التنموية النوعية التى تتناسب مع احتياجات كل محافظة، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، مضيفًا أنه خلال الندوة تم استعراض التسهيلات اللازمة لتنفيذ المبادرة على أرض الواقع، مؤكدًا على ضرورة استغلال الفرص المقدمة من الشركات المشاركة بالندوة وخاصة المرتبطة بالمجال الزراعي.

وأشارت دعاء أحمد الطالبة بالفرقة الرابعة بالكلية ومسئول المبادرة، إلى أن المبادرة تساهم فى حل مشكلة البطالة من خلال تقديم ورش عمل ودورات تدريبية مجانية للطالبات الراغبات فى تنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية، وذلك على أيدي مدربين متخصصين فى مختلف مجالات العمل الحر، موضحة أن ممثلي الشركات قاموا باستعراض مجالات العمل المتوفرة، وكيفية المشاركة فى التدريبات المقدمة، ومنها مجالات نباتات الزينة، تصميم الملابس، مستحضرات التجميل، إنتاج الدواجن، مجالات الهاند ميد، مشروعات الأكل الشرقي، فن الرسم على الجدران والزجاج، مجال الاكسسوارات، وأيضًا الميديا والمونتاج.