الكندوز البلدي بـ 350 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

شهدت أسعار اللحوم، اليوم، استقرارا لدى الجزارين وفي الأسواق حيث تراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 350 إلى 400 جنيه، فيما تراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 350 و420 جنيهًا، في حين تراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 330 و400 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم

وتراوح سعر كيلو اللحم الضأن بين 350 إلى 400 جنيه، وتراوح اللحم المفروم البلدي بين 330 إلى 400 جنيه للكيلو، فيما تراوح سعر كيلو اللحم البتلو من 420 إلى 480 جنيهًا، وتراوح سعر الكبدة البلدي ما بين 350 و420 جنيهًا الكيلو.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

وسجل سعر كيلو السجق إلى 300 جنيه، فيما سجّلت أسعار اللحم الضأن 135 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الكبدة 135 جنيهًا، وسجل سعر كيلو اللحم المفروم الهندي إلى 190 جنيهًا، وسجل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة اليوم 280 جنيهًا.

أسعار اللحوم في وزارة التموين

وبلغ سعر كيلو اللحم الضأن المبرد نحو 250 جنيهًا، فيما بلغ سعر كيلو اللحم الضأن الطازج نحو 270 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة إلى 280 جنيهًا، فيما بلغت أسعار اللحوم السودانية المجمدة 160 جنيهًا للكيلو في حين بلغت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم 225 جنيهًا للكيلو.

وكان قد أكد يوسف البسومي نقيب الجزارين انخفاض اسعار اللحوم الكندوز البلدية بنسبة 15% من 430 جنيه للكيلو إلى 380 جنيه للكيلو من 30 إلى 50 جنيها للكيلو بنسبة انخفاض 15% لجميع أنواع اللحوم الكندوز الصغير واللحوم الكبيرة والجملي والخراف والماعز حيث انخفضت أسعار إلى 400 و420 جنيها للكيلو واللحوم البيرة البلدية انخفضت إلى 250 و260 جنيها للكيلو بدلا من 300 جنيه.