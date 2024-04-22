الإثنين 22 أبريل 2024
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مصر

مركز المناخ: مناطق غرب الجمهورية معرضة لرياح جنوبية ساخنة محملة بالأتربة

رياح
رياح

قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن التغيرات فى حالة الطقس هذه الأيام تأتى فى فترة حرجة لمعظم التراكيب المحصولية خاصة أشجار الفاكهة في مراحل التزهير والإخصاب والعقد وما بعد العقد.

 غرب الجمهورية معرضة لرياح جنوبية ساخنة

وأوضح فهيم، في بيان له أن مناطق غرب الجمهورية من سيوة غربًا  مرورًا بمطروح والواحات البحرية والفرافرة والداخلة والخارجة والظهير الصحراوي الغربي لمحافظات الصعيد بالكامل "من أسوان وحتى بني سويف والفيوم" معرضة لرياح جنوبية ساخنة محملة بالرمال والأتربة، ولا بد من دعم الزيتون ومحاصيل الخضر هناك.

 

يذكر أن التحديثات الأخيرة لنماذج التنبؤ بالمناخ إلى تعمق الحالة المتوقعة من التغيرات المناخية القوية حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع  الحرارة وبقوة بداية من الثلاثاء لتكون حول الـ 40°م على معظم المناطق بما فيها شمال الدلتا والساحل الشمالي عدا سيناء ومدن القناة. 

 

محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعة حالة الطقس أشجار الفاكهة

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