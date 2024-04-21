نصائح لكبار السن خلال الموجة الحارة التي ستشهدها مصر الأيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه بداية من يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل، يسود ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى والصحراء الغربية.

ونتيجة لما سبق ذكره، يستعرض موقع "الدستور" نصائح لكبار السن خلال الموجة الحارة التي ستشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة.

البقاء متهيئًا للحرارة

ابقَ في أماكن باردة ومهيأة للحرارة مثل المنازل التي تحتوي على تكييف هواء، أو استخدم المراوح الكهربائية لتبريد الهواء.

شرب السوائل بانتظام

تناول كميات كافية من الماء والسوائل الأخرى للحفاظ على الترطيب ومنع الجفاف، وتجنب المشروبات الكحولية والمنبهات التي قد تزيد من فقدان السوائل.

تجنب الخروج في فترات النهار الساخنة

حاول تجنب الخروج في فترات النهار الأكثر حرارة، وافضل الخروج في الصباح الباكر أو المساء الأوقات التي تكون فيها الحرارة أقل.

الملابس الخفيفة والفضفاضة

ارتداء الملابس الفضفاضة والمصنوعة من أقمشة تسمح بتهوية جيدة للجسم، وتجنب الألوان الداكنة التي تمتص الحرارة.

استخدام واقي الشمس

احرص على استخدام واقي الشمس الذي يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة أثناء الخروج في الأماكن المكشوفة.

مراقبة الأعراض الصحية

كبار السن يجب أن يكونوا على مقربة من أي علامات أو أعراض تشير إلى التعرض لضربة شمسية أو الإصابة بالحرارة الشديدة، مثل الصداع الشديد، والدوار، والغثيان، والجفاف الشديد.

الاستراحة والتوقف عند الحاجة

عند الشعور بالإرهاق أو الضعف، استرح وخذ قسطًا من الراحة في أماكن باردة، وتجنب النشاطات الشاقة خلال فترات الحرارة الشديدة.

باتباع هذه النصائح، يمكن لكبار السن الاستمتاع بفصل الصيف والتغلب على الموجات الحارة بشكل أفضل وأكثر راحة.