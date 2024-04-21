الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

نصائح لكبار السن خلال الموجة الحارة التي ستشهدها مصر الأيام المقبلة

كبار السن
كبار السن

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه بداية من يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل، يسود ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة  نهارًا على كافة الأنحاء، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى والصحراء الغربية. 

ونتيجة لما سبق ذكره، يستعرض موقع "الدستور" نصائح لكبار السن خلال الموجة الحارة التي ستشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة. 

البقاء متهيئًا للحرارة

 ابقَ في أماكن باردة ومهيأة للحرارة مثل المنازل التي تحتوي على تكييف هواء، أو استخدم المراوح الكهربائية لتبريد الهواء. 

شرب السوائل بانتظام

تناول كميات كافية من الماء والسوائل الأخرى للحفاظ على الترطيب ومنع الجفاف، وتجنب المشروبات الكحولية والمنبهات التي قد تزيد من فقدان السوائل.

تجنب الخروج في فترات النهار الساخنة

 حاول تجنب الخروج في فترات النهار الأكثر حرارة، وافضل الخروج في الصباح الباكر أو المساء الأوقات التي تكون فيها الحرارة أقل.

"الأرصاد" تحذر: طقس شديد الحرارة بدءًا من الثلاثاء

الملابس الخفيفة والفضفاضة

 ارتداء الملابس الفضفاضة والمصنوعة من أقمشة تسمح بتهوية جيدة للجسم، وتجنب الألوان الداكنة التي تمتص الحرارة.

استخدام واقي الشمس

احرص على استخدام واقي الشمس الذي يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة أثناء الخروج في الأماكن المكشوفة.

مراقبة الأعراض الصحية

 كبار السن يجب أن يكونوا على مقربة من أي علامات أو أعراض تشير إلى التعرض لضربة شمسية أو الإصابة بالحرارة الشديدة، مثل الصداع الشديد، والدوار، والغثيان، والجفاف الشديد.

الاستراحة والتوقف عند الحاجة

 عند الشعور بالإرهاق أو الضعف، استرح وخذ قسطًا من الراحة في أماكن باردة، وتجنب النشاطات الشاقة خلال فترات الحرارة الشديدة.

باتباع هذه النصائح، يمكن لكبار السن الاستمتاع بفصل الصيف والتغلب على الموجات الحارة بشكل أفضل وأكثر راحة.

درجات الحرارة القاهرة الكبرى السواحل الشمالية الوجه البحري البقاء متهيئ ا للحرارة المنازل

مواد متعلقة

"الأرصاد" تحذر: طقس شديد الحرارة بدءًا من الثلاثاء

الأكثر قراءة

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

عاجل.. التموين تحدد سعر كيلو السكر الحر

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

عاجل|محاكمة الصحافة فى الجنازات.. القصة الكاملة لأزمة "آل السعدنى" مع صاحبة الجلالة

الإعدام للمتهم بالتعدى على قاصر 5 أشهر فى كفرالشيخ

عاجل..أول رد من اتحاد الكرة على أزمة مباراة الأهلى وإنبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

الاعلام العبرى: أى انسحاب للوسيط القطرى سيوجه ضربة  قاسمة لمفاوضات التبادل

نيويورك تايمز: ارتفاع حدة العنف فى الضفة الغربية بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلى

دراسة عبرية: إسرائيل تمر بأسوأ فترة فى تاريخها وتحتاج استراتيجية جديدة