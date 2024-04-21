الأحد 21 أبريل 2024
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توك شو

أستاذ مخ وأعصاب: 30% من الأفراد يعانون من اضطرابات النوم بسبب مواعيد العمل

اضطرابات النوم
اضطرابات النوم

أكد دكتور رامز رضا، أستاذ المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، وجود نظام يستجيب للبيئة المحيطة لتنظيم عملية النوم داخل مخ الإنسان، من خلال فرز مواد تساعد على النوم أو اليقظة، لافتًا إلى أن هناك 30% من الأفراد يعانون من اضطرابات في سير هذه العملية مثل مواعيد العمل وشهر رمضان، مما يسبب لهم الأرق.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «السفيرة عزيزة» المُذاع على فضائية «دي إم سي» من تقديم الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت، أن هناك درجة وعي معينة أثناء النوم «درجة الوعي هي اللي بنخزن فيها مواعيد الصحيان، وده يعتبر منبه طبيعي في المخ، ولما يبقى الميعاد ده متكرر، المخ هيكون متبرمج إنه هيصحي في الوقت ده حتى في أيام الإجازات».

وأكد أستاذ المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، أهمية استغراق عدد ساعات النوم الطبيعية، إضافة إلى جودة النوم وهى مراحل النوم الطبيعية، مرحلة الأحلام والنوم العميق.


 

رامز رضا أستاذ المخ والأعصاب مخ الانسان السفيرة عزيزة دي ام سي

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