الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

نصائح من أجل نوم أفضل.. تعرف عليها

النوم
النوم

أصبح الأرق أمرًا طبيعيًا أكثر من كونه استثناءً في العصر الحديث، حيث تؤدي العوامل التي تتراوح من التوتر إلى ساعات العمل الطويلة أمام الشاشات إلى الإفراط في تحفيز العقل والتدخل في عملية النوم والاستمرار فيه. خلال أوقات كوفيد وحتى بعد ذلك، شهدت حالات الأرق ارتفاعًا هائلاً مع عدم قدرة المزيد والمزيد من الأشخاص على الحصول على نومهم الإلزامي لمدة 8 ساعات كل ليلة.

عندما يتعلق الأمر بالنوم السليم، يوصي الخبراء باتباع النظافة المناسبة للنوم، مما يعني تبني عادات صحية حول وقت النوم يمكن أن تساعد الشخص على الحصول على نوم جيد ليلاً.

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النوم العميق

والنوم العميق والمريح يمكن أن يمنع القلق والتوتر والاكتئاب من السيطرة على حياتك، في حين أن النوم المتقطع والمضطرب يمكن أن يفعل العكس ويؤدي أيضًا إلى مشاكل مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.

ربطت الأبحاث الحديثة بين مشاركة السرير مع شريكك وتحسين الصحة العقلية، بينما كانت هناك أيضًا دراسات تقول إن النوم بمفردك أفضل لأنه يمكن أن يساعد في الحصول على راحة متواصلة.

تقول دراسة أجراها باحثون في جامعة أريزونا ونشرت في الأكاديمية الأمريكية لطب النوم، إن البالغين الذين يتشاركون السرير مع الشريك أو الزوج ينامون بشكل أفضل من أولئك الذين ينامون بمفردهم. وفقًا للدراسة، فإن مشاركة السرير مع شريك أدى إلى أرق أقل حدة، وتعب أقل، ووقت أطول في النوم مقارنة بأولئك الذين لم يتشاركوا السرير مع شريك أبدًا.

وفقًا لهذه الدراسة، فإن النوم مع شريكك يمكن أن يعمل العجائب لصحتك العقلية، حيث أفاد الشركاء الذين شاركوا في النوم عن انخفاض الاكتئاب والقلق والتوتر وزيادة الرضا عن الحياة والعلاقات؛ وقالت الدراسة إنهم ناموا بشكل أسرع، وبقوا نائمين لفترة أطول بعد النوم، وكان لديهم خطر أقل للإصابة بتوقف التنفس أثناء النوم.

حالات الأرق كوفيد القلق الاكتئاب ارتفاع ضغط الدم

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دراسة بحثية: مشاركة السرير مع الشريك خلال النوم تحسن الصحة العقلية

دراسة: ترتبط صحة النوم السيئة بتشوه العضلات

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