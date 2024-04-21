ميمى جمال: وفاة مصطفى درويش كانت مؤلمة بالنسبة لى

كشفت الفنانة ميمي جمال، عن تفاصيل دورها في مسلسل كامل العدد+1 الجزء الثاني.

وقالت خلال لقائها مع الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إنها كانت تجسد دور والدة مصطفى درويش المتوفى، وهو الزوج السابق للفنانة دينا الشربيني.

وأضافت أن دورها يشمل أنها أما ليست شعبية، لكنها صاحبة تقاليد معينة، لم يعجبها تصرفات الجيل الجديد.

وتابعت أنه قبل تصوير الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد كان شعورها صعبًا جدًا عندما كانت تحضر للدور، موضحة أن وفاة الفنان مصطفى درويش كانت مؤلمة؛ لأنه حقيقي.

وأشارت إلى أنها عندما كانت تحضن الطفل عمر كانت تشعر أنه ابنها "مصطفى درويش"، وليس حفيدها ففط فكانت تتأثر بهذه المشاهد في المسلسل.