أستاذ مخ وأعصاب: 30% من الناس لديهم اضطراب فى النوم

قال الدكتور رامز رضا، أستاذ المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، إن كل الأشخاص لديهم في المخ نظام يستجيب بالبيئة المحيطة بيهم، وهو المسئول عن تنظيم النوم، موضحًا أن هذا النظام يستجيب لدرجة الحرارة والأحداث التي تحدث حول الإنسان، هذا النظام الذي يفرز مواد تساعد الإنسان على النوم، وتحافظ على اليقظة لدى الإنسان.

أضاف «رضا»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، أن 30% من الأشخاص لديهم اضطراب وأرق، يحدث بسبب التغيرات المحيطة بهؤلاء الأشخاص، موضحًا أن قدرات الإنسان تختلف من شخص لآخر، يوجد أشخاص لم تستطع أن تعمل في شيفتات مسائية.

وتابع أستاذ المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، أن جودة النوم مهمة جدًا، وهي التي تتمثل في المراحل الطبيعية التي يمر بها الإنسان أثناء النوم وهى الأحلام والنوم العميق، موضحًا أن هاتين المرحلتين يحددان جودة النوم، مشيرًا إلى أن الاستغراق في النوم، يحدث طبقًا للأحداث التي حدثت أثناء اليوم.

وأكد ضروة تهدئة المخ قبل النوم بساعتين، التي تتمثل في الابتعاد عن الهاتف المحمول، موضحًا أن يجب القراءة أو الاستماع إلى موسيقى هادئة قبل النوم، فهي تساعد على الاستغراق في النوم.