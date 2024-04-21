ضبط 8 متهمين فى حملات مكافحة جرائم السرقات بالجيزة والمنوفية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتي أمن الجيزة والمنوفية من ضبط الخارجين على القانون في مختلف محافظات الجمهورية.

وأعلنت الوزارة عن أنه بمديرية أمن الجيزة تم ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية لقيامهما بسرقة سيارة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر عقب استدراج قائدها عبر أحد التطبيقات، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة تم ضبطه، وضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وبأسيوط تم ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة أطفيح، لحيازتهما 2 فرد محلى وعددا من الطلقات لذات العيار ودراجة نارية دون لوحات مبلغ بسرقتها واعترفا بحيازتهما السلاحين الناريين بقصد الدفاع وأضاف أحدهما بارتكابه واقعة سرقة الدراجة النارية المضبوطة بدائرة مركز شرطة بنى سويف.

كما تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن المنوفية من ضبط عاملين لهما معلومات جنائية، بدائرة مركز شرطة السادات حال قيامهما بسرقة بعض المهمات من غرفة ملحقة بأحد المساجد بدائرة المركز.. وبحوزتهما دراجة نارية دون لوحات معدنية وبعض المهمات المستولى عليها، واعترفا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.