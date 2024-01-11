الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار بالإسكندرية وسوهاج

لتنقيب عن الآثار
لتنقيب عن الآثار

أحبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية محاولتين للتنقيب عن الآثار بمحافظتي الإسكندرية وسوهاج.

وتعود البداية عندما تم ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل محل ملك أحدهم بدائرة قسم شرطة اللبان بالإسكندرية، وعُثر بداخله على حفرة قطرها 1 متر بعمق 5 أمتار والأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار.

كما تم ضبط 7 أشخاص- مقيمين بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بدائرة المركز، وعُثر بداخله على حفرة قطرها 2 متر وعمق 6 أمتار والأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الحوادث امن القاهرة النيابة العامة قتل سرقة الداخلية

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