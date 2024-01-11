إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار بالإسكندرية وسوهاج

أحبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية محاولتين للتنقيب عن الآثار بمحافظتي الإسكندرية وسوهاج.

وتعود البداية عندما تم ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل محل ملك أحدهم بدائرة قسم شرطة اللبان بالإسكندرية، وعُثر بداخله على حفرة قطرها 1 متر بعمق 5 أمتار والأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار.

كما تم ضبط 7 أشخاص- مقيمين بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بدائرة المركز، وعُثر بداخله على حفرة قطرها 2 متر وعمق 6 أمتار والأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.