الخميس 15 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مشاجرة بين سيدة وأصحاب مغسلة في حدائق الأهرام

مشاجرة
مشاجرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ما تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا تعليق ادعت خلاله صاحبة الحساب تعدي 4 أشخاص "غير محددين" على آخر "يحمل جنسية إحدى الدول" بالضرب وسرقته باستخدام "سلاح أبيض" بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة. 

مشاجرة بين سيدة وأصحاب مغسلة بحدائق الأهرام 

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 6 فبراير الجاري نشبت مشادة كلامية بين طرف أول صاحبة الحساب، ونجلها "يحمل جنسية إحدى الدول"، وطرف ثان 4 أشخاص أثناء قيام المذكورة بتنظيف سيارتها بالمغسلة محل عمل أحد أفراد الطرف الثاني تطورت إلى مشاجرة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وعرض الطرفين على النيابة العامة للتحقيق، كما تبين عدم صحة قيام الطرف الثاني بسرقة متعلقاتهما.

امن القاهرة النيابة حبس قتل وزارة الداخلية أخبار الحوادث

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