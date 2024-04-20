لها قيمة غذائية عالية.. طريقة عمل زبدة الفول السوداني

طريقة عمل زبدة الفول السوداني، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر:

طريقة عمل زبدة الفول السوداني

تعد زبدة الفول السوداني مصدرا مهم للبروتينات وقيمتها عالية في تحسين صحة القلب؛ لما يحتويه الفول السوداني من مغذيات مهمة، كما تدخل في صناعة الحلوى.

خطوات طريقة عمل زبدة الفول السوداني

المقادير

2 كوب فول سوداني مقشر

ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة زيت

ملعقة كبيرة عسل

طريقة عمل زبدة الفول السوداني

يتم وضع الفول السوداني في صينية نظيفة.

يتم تسخين الفول السوداني في الفرن لمدة ربع ساعة.

يتم وضع الفول السوداني في محضرة الطعام وهو ساخن.

ثم طحن الفول لمدة 3 دقائق حتى يصبح لونه بنيًا.

إضافة الزيت والملح والعسل واخلطي مرة أخرى.

سيتحول الفول السوداني إلى زبدة يمكن وضعها في الثلاجة للحفظ.

طريقة عمل زبدة الفول السوداني للرجيم

مقادير زبدة الفول السوداني للريجيم

كوب فول سوداني.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 ملعقة صغيرة سكر دايت.

يتم تحضير المطحنة ونضع بها الفول السوداني حتى يتحول إلى قوام كريمي.

إضافة الفانيليا والسكر الدايت واطحني مرة أخرى.

حفظ زبدة الفول السوداني في الثلاجة.

طريقة أخرى لعمل زبدة الفول السودانى

المقادير:

2 كوب (400 جم) فول سوداني مقشر غير مملح.

2 ملعقة كبيرة (30 مل) زيت نباتي.

ملعقة كبيرة (15 مل) عسل.

½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) ملح.

طريقة تحضير زبدة الفول السوداني:

يتم تسخين الفرن عند 190 درجة مئوية.

توزيع الفول السوداني في صينية الفرن وأدخال الفول الفرن لمدة عشر دقائق، حتى يكتسب لونًا ذهبيًا.

إخراج الصينية من الفرن مع ترك الفول حتى يبرد قليلًا لتكون درجة حرارته متوسطة.

في وعاء محضرة الطعام، يتم وضع الفول السوداني وطحنه لمدة ثلاث دقائق.

الاستمرار في طحن الفول السوداني حتى نحصل على قوام ناعم.

إضافة الملح والعسل مع الطحن لمدة دقيقة.

ثم إضافة الزيت بالتدريج مع الاستمرار في طحن الفول السوداني حتى نحصل على قوام زبدة الفول السوداني.

حفظ زبدة الفول السوداني في أوعية زجاجية في الثلاجة لحين الاستخدام.