السبت 20 أبريل 2024
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حوادث

المشدد 6 سنوات للمتهم بخطف فتاة من ذوى الهمم فى بورسعيد

السجن المشدد
السجن المشدد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم السبت، برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى عبدالحفيظ أبو العلا وأشرف عبيد الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية إسماعيل عوكل وسمير رضا،  بالسجن المشدد 6 سنوات للمتهم بخطف فتاة من ذوي الهمم ببورسعيد.

المشدد 6 سنوات للمتهم بخطف فتاة من ذوي الهمم ببورسعيد

 

وبدأت الواقعة، في القضية رقم 7938 لسنة 2022 والمقيدة برقم 1826 لسنة 2022 كلي بورسعيد، بدائرة قسم الضواحي وبالتحديد، في شهر أكتوبر من عام 2022، والمتهم فيها "م.ص. ا"، حيث خطف من غير تحايل ولا إكراه للمجني عليها الطفلة "ص. ع. م. ا"، وهي من ذوي الإعاقة، بعد أن تقابل معها بالطريق العام وأوهمها بإمكانه توفير مأوى لها، فأجابته لطلبة، واصطحبها لمسكنه مباعدًا بينها وبين ذويها، وذلك لفعل جريمته.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، في ذات الزمان والمكان، حيث واقع المجني عليها الطفلة، بعدم رضاها، وعاشرها معاشرة الأزواج، مهددًا إياها بأن أفرغ عليها ضربًا بالأيدي، وتمكن بتلك الوسيلة من شل مقاومتها، وجردها من ملابسها غير مرة وعرض أهلها وأخلاقها وحياتها للخطر.
 

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