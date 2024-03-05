الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إحالة أوراق استورجى للمفتى لهتكه عرض طفلة بالإسكندرية

محاكمة
محاكمة

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية أوراق المتهم «م.ح.ع» «استورجى» لمفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي فيما نسب له من قيامه بخطف طفلة بالتحايل والتعدى عليها وهتك عرضها.

ووفقا لأوراق القضية المقيدة برقم 95 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنشية، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة المنشية يفيد بورود بلاغ من والدة المجني عليها يفيد بقيام المتهم بخطف ابنتها الطفلة والتعدى عليها بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات قيام المتهم «م.ح.ع» استورجي وصاحب سايبر، بخطف الطفلة المجني عليها «هـ.م.ح» 8 سنوات بالتحايل واستدرجها إلى المحل خاصته «سايبر» بزعم تمكينها من اللعب بأجهزة الحاسب الآلي والدراجة الهوائية، مستغلا صغر سنها، ومباعدا بينها وبين ذويها، واستدرجها للدور العلوي وتعدى عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق وتوصلت إلى صحة الواقعة من خلال التحفظ على كاميرات المراقبة التي رصدت خط سير المتهم واستفراده بالطفلة بمحل الواقعة، وقررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها، وحددت دور الانعقاد المقبل للنطق بالحكم.

النيابة العامة حبس قتل وزارة الداخلية جهات التحقيق استورجى الإسكندرية

الأكثر قراءة

عطل فنى يضرب فيسبوك

عاجل.. خبير أمن معلومات يكشف مفاجأة عن تعطل فيسبوك

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024

البنك المركزى يعلن ارتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبية لـ35.311 مليار دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

17 شهيدًا جراء غارات إسرائيلية استهدفت خان يونس

بمشاركة مصر.. الأردن ينفذ أكبر عمليات إنزال جوى على غزة

دعوة استثنائية.. زيارة الوزير بينى جانتس إلى واشنطن.. ما الدلالات؟