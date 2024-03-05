إحالة أوراق استورجى للمفتى لهتكه عرض طفلة بالإسكندرية

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية أوراق المتهم «م.ح.ع» «استورجى» لمفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي فيما نسب له من قيامه بخطف طفلة بالتحايل والتعدى عليها وهتك عرضها.

ووفقا لأوراق القضية المقيدة برقم 95 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنشية، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة المنشية يفيد بورود بلاغ من والدة المجني عليها يفيد بقيام المتهم بخطف ابنتها الطفلة والتعدى عليها بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات قيام المتهم «م.ح.ع» استورجي وصاحب سايبر، بخطف الطفلة المجني عليها «هـ.م.ح» 8 سنوات بالتحايل واستدرجها إلى المحل خاصته «سايبر» بزعم تمكينها من اللعب بأجهزة الحاسب الآلي والدراجة الهوائية، مستغلا صغر سنها، ومباعدا بينها وبين ذويها، واستدرجها للدور العلوي وتعدى عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق وتوصلت إلى صحة الواقعة من خلال التحفظ على كاميرات المراقبة التي رصدت خط سير المتهم واستفراده بالطفلة بمحل الواقعة، وقررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها، وحددت دور الانعقاد المقبل للنطق بالحكم.