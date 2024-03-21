الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بخطف وقتل طفل لطلب فدية بالدقهلية

آرشيفية
آرشيفية

تنظر محكمة الجنايات المختصة، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة المتهمين بـخطف طفل وقتله طلبًا لفدية في القضية رقم 11596 لسنة 2024 بمنطقة الستاموني التابعة لمحافظة الدقهلية.

 

كشفت  التحقيقات مع المتهمين عن ثبوت اتهامِهِم بجناية قتلِ طفل عمدًا مع سبقِ الإصرارِ المقترنة بجناية خطفه بالتحايلِ؛ وذلكَ لرغبتهم في الحصول على فدية من ذويه.

 وكانت النيابة العامة، أنهت تحقيقاتها مع المتهمين إلى ثبوت اتهامهم بجناية قتل الطفل، عمدًا مع سبقِ الإصرار المقترنة بجناية خطفِهِ بالتحايلِ، وذلك لرغبتهم في الحصول على فدية من ذَويه.

تلقت النيابة العامة، بلاغًا من والد الطفل المجني عليه، أكد خلاله العثور على جثمان طفله بأحد المجاري المائية، على الفور باشرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في القضية، وتم تكليف رجال الشرطة، بإجراء التحريات اللازمة عن الواقعة لكشف ملابساتها، وتحديد هوية الجناة.

محكمة الجنايات المختصة محاكمة المتهمين خطف طفل وقتله محافظة الدقهلية عمد ا مع سبق الإصرار

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