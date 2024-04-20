ضبط متهم بقتل شاب خلال مشاجرة بالقليوبية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة مقتل عاطل بالقليوبية خلال مشاجرة، وضبطت مرتكب الواقعة.

وقالت وزارة "الداخلية"، في بيانٍ لها: "في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بحدوث مشاجرة بدائرة القسم ووجود متوفى، وبالفحص تبيَّن حدوث مشاجرة بين طرف أول عاطل توفي إثر إصابته برش خرطوش طرف ثان عاطل مقيمين بدائرة المركز وذلك لخلافات مالية بينهما، أطلق خلالها الثاني عيار ناري من فرد محلي كان بحوزته فأحدث إصابة المتوفى، التي أودت بحياته".

وأضافت: "عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".