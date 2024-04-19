أعلن الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين متطرفين، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

الاتحاد الأوروبي يرفض أي عملية برية إسرائيلية على رفح الفلسطينية

وكان قد أعلن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميجيل، أن الاتحاد الأوروبي يرفض أي عملية برية إسرائيلية على رفح الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الاتحاد يتحرك لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أن ما يجري في قطاع غزة أمر مأساوي يجب وقفه فورًا، ونخشى وقوع كارثة إنسانية كبرى.