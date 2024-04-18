الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هالة البدري: جائزة الدولة التشجيعية بمثابة كلمة شكر للمبدع

هالة البدري
هالة البدري

قالت الدكتورة هالة البدري، الكاتبة الروائية، إن جائزة الدولة التشجيعية بمثابة كلمة شكر من الدولة للمبدعين، وهذه الجوائز تجعل الشخص يشعر وأنه يسير على الطريق الصحيح.

كتابة الروايات الأدبية 

وأكدت الدكتورة هالة البدري، خلال لقائها ببرنامج “أطياف” مع الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، المذاع عبر فضائية “ الحياة”، أنه حتى الآن تخشى كتابة الروايات والمقالات، معبرة:" أحرص كل الحرص على تقديم محتوى نافع ومفيد في الأعمال التي أقوم بتقديمها".

“طي الألم”

وأضافت في حديثها، أن رواية " طي الألم" صدرت بعد 20 عامًا من كتابتها، وقصتها تدور حول سيدة توفي زوحها وتركها في عمر مبكر للغاية، وهذه السيدة تواجه الكثير من التحديات أمامها بعد هذا الحدث، معبرة: "هذه الرواية وكأنها حديث ونقاش مع الزوج".

 

هالة البدرى اطياف صفاء النجار قناة الحياة برنامج أطياف

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