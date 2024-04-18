الخميس 18 أبريل 2024
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نتنياهو: نؤكد التزامنا بإطلاق سراح المحتجزين فى غزة والتصدى لتهديدات إيران

نتنياهو
نتنياهو

أكد بنيامين نتنياهو، رئيس مجلس وزراء إسرائيل، التزامه بإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة والتصدي للتهديدات الإيرانية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

إطلاق سراح المحتجزين

كان قد قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلاده ستكون الوحيدة التي ستقرر ما إذا كانت سترد على الهجوم الصاروخي الإيراني الكبير في وقت سابق من هذا الأسبوع وكيفية الرد عليه، متجاهلًا دعوات ضبط النفس من الحلفاء المقربين، ما يهدد بإثارة غضب المجتمع الدولي وزيادة عزلة إسرائيل الدولية.

تعهدات إسرائيل بالرد 

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، فقد تعهدت إسرائيل بالرد على الهجوم الإيراني غير المسبوق دون أن تحدد متى أو كيف، تاركة المنطقة تستعد لمزيد من التصعيد بعد أشهر من الاضطرابات المرتبطة بالحرب المستمرة في غزة.

نتنياهو القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية نبأ عاجل رئيس وزراء إسرائيل

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