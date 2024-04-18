الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

متحدث الوزراء يكشف آليات مركز المعلومات في تفعيل الرقابة لضبط الأسعار

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه سيتم إحكام الرقابة على المخابز بداية من الأسبوع المقبل، حيث سيكون هناك مراقبة ومتابعة مستمرة من قبل مجلس الوزراء، وذلك من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

ارتفاع الأسعار 

وأكد المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يقود الأمانة الفنية للجنة الوزارية المعنية بضبط الأسعار، ويتابع الأسعار على مستوى الجمهورية بشكل محكم ودقيق.

ضبط الأسواق 

وتابع: "المركز تمكن من إنشاء تطبيق على الهاتف، اسمه رادار الأسعار، ويقوم من خلاله المواطن بتسجيل أي مخالفات في الأسعار أو المحال التجارية، ويرسلها المركز، لافتًا إلى وجود دور للأجهزة الرقابية، سواء جهاز حماية المستهلك أو وزارة الداخلية".

واستطرد: "في حالة مخالفة تطبيق الحد الأقصى للأسعار النهائية التي تصل للمستهلك، يتم تطبيق ما نص عليه قانون حماية المستهلك، لأنها تعد مخالفة للمادة 71 من قانون حماية المستهلك، وهذا ما يستوجب تطبيق غرامات وجزاءات بالحبس".

المستشار محمد الحمصاني محمد مصطفي شردي الحياة اليوم الحياة ضبط الأسواق

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